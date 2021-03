Nagorno-Karabakh: Azerbaijan ma waxay isku diyaarineysaa inay dagaal kale la gasho Armenia?

Dowladda Ruushka ayaa labada dhinac dhex dhigtay heshiis, waxaana la isku afgartay in ciidamo nabad ilaalij ah oo ka socda Ruushka ay Nagorno-Karabakh ku sugnaadaan muddo shan sano ah oo soo socota. Sidoo kale waxaa heshiiska qeyb ka ah in dadka reer Armenia ay ku sii noolaadan dhulkaas dib loo qabsaday.

Inkastoo madaxweynaha Azerbaijan, Ilham Aliyev uu ku dhawaaqay in dagaalka uu soo afjarmay heshiiskaas kaddib, haddana dadka u kuur gala xaaladaha gobolkaas ayaa sheegay in colaaddu aan wali laga gaarin xal, ayna suuragal tahay in dagaal kale uu qarxo.