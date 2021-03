Cape Town: Sawirrda Muslimiin gacan ka geystay xasilloonida xaafad burcad ay dhibaateeyeen

"Tirada muhiim ma ahan. Arrinta cajiibka ah waxay tahay in xaalad kasta oo jirta, aan awood u helnay in ducada iyo wacdiga ay socdaan, seddaxdii sano ee la soo dhaafay," ayuu yiri Sheekh Mogamad Saalieg Isaacs oo ka mid ah qabanqaabiyeyaasha.

Qabanqaabiyeyaasha waxay dareemayaan in ay adag tahay in qalalaasaha la soo afjaro maadaama dowladda aysan si rasmi ah isugu deyin in ay wax ka qabato.

Sidoo kale wuxuu sheegay in ay wanaagsan tahay in dowladda ay wax ka qabato isku-raranka xaafada - iyo in dadka laga caawiyo in ay xaafadaha kale u guuri karaan, halkii meeshan uun ay guryo ka sii dhisi lahaayeen. Wuxuu sidoo kale ku taliyay in askarta ka howlgasha aaggaas la kordhiyo.