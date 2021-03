Khilaafka Doorashada: Qodobbada ugu muhiimsan ee saldhigga u ah muranka siyaasadeed ee Soomaaliya

1- Baaqashada kulamada wadahadalka

Madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa shuruudo ku xiray ka qeybgalka shirkaas iyagoo sheegay in ka hor qabsoomidda kulanka ay doonayaan in la fuliyo arrimo ay dalbanayaan oo uu ka mid yahay amniga halka lagu qabanayo shirka.

Suuragal ma tahay in uu shir furmo berito?

Isagoo ka hadlaya sababta ay dhowr jeer u qabsoomi waayeen shirarka uu madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqyo ayuu yidhi: "Waxaa meesha ka muuqata in dowlad goboleedyada qaarkood - gaar ahaan Puntland iyo Jubaland - ay qabaan tabasho gaar ah, tabashadaas gaarka ahna aan la isla fahmin sidii lagu dhammeyn lahaa, taasina waxay keentay in shirarkii ay caqabad ku noqoto, iyagoo mar kasta ka cudur daarta shirarka haddii shuruudahooda la fulin waayo."

"Maadaama madaxweyne Farmaajo lagu eedeeynayo in uusan doorasho rabin oo uu doonayo in uu maamulkiisa sii wato, taas ayaa ku kallifeysa in uu soo jeediyo in shirar la isugu imaado oo laga wada hadlo doorashada," ayuu yidhi Dr Shariif.