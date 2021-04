Taariikh nololeedka Prince Philip, Amiirka Edinburgh

Sidaasoo ay tahayna shakhsiyaddiisa awoodda badneyd ayaa u suuragalisay in uu si buuxda u guto waajibaadkiisa, uuna taageero kal iyo laab ah siiyo xaaskiisa isagoo ku garab istaagay doorkeeda boqoradnimo.

Prince Philip oo kasoo jeeday Giriigga wuxuu dhashay 10-kii bishii June ee sanadkii 1921-kii, wuxuuna ku dhashay jasiiradda Corfu. Warqaddiisa dhalashada waxay muujineysaa in taariikhdii uu dhashay ay ahayd 28 May 1921, maadaama xilligaas Giriigga uusan ku dhaqmi jirin jadwal taariikheeda loo yaqaanno Gregorian-ka.

Xilligaas markii la joogay hooyadiis waxaa ku dhacay cudurka schizophrenia - oo ah xanuun waxyeelleeya dhimirka qofkana u diida in uu fakaro ama si caadi ah u dhaqmo - waxaana la siiyay magangalyo. Amiirka da'da yar xiriir aad u xaddidan ayuu la lahaa iyada.

Sanadkii 1933-kii, waxaa loo diray Iskuulka Schule Schloss Salem ee ku yaalla dalka Jarmalka, kaasoo uu maamulayay macallinkii waxbarashada ku xeel dheeraa ee lagu magacaabi jiray Kurt Hahn. Laakiin dhowr bilood kaddib, Hahn, oo Yuhuud ahaa, wuxuu ku khasbanaaday in uu ka cararo Naaziga.

Dhaqan safarrada badda ah

Gordonstoun oo ahaa iskuul rafaad badan, qof walbana laga doonayo inuu is dabaro, ayaa hoy u noqday wiilka dhowr iyo tobanjirka ah, ee waalidkiisa ay kala fogaadeen, dareemayayna inuu kaligiis yahay.

Maadaama ay jirtay saansaan dagaal, Amiir Philib wuxuu go'aansaday in uu xirfaddiisa ka dhigo militari. Isagu wuxuu doonayay in uu ku biiro Ciidamada Cirka ee Boqortooyada laakiin qoyska hooyadiis ayaa lahaa dhaqan ku safridda badda ah sidaas awgeedna wuxuu tababar ka billaabay macadka ciidamada badda Britain ee Britannia Royal Naval, oo ku yaalla Dartmouth.

Intii uu halkaas ku sugnaa waxaa loo xil saaray in uu wehliyo labada Amiirad ee yar yar, Elizabeth iyo Margaret, mar ay boqor George VI iyo boqorad Elizabeth booqasho ku tageen macadka tababarka ciidanka badda.

Philip si dhakhso ah ayuu u caddeeyay in mustaqbalkiisa uu aad u wanaagsan yahay, wuxuuna heerka ugu sarreeya ka galay fasalkiisa bishii January ee sanadkii 1940-kii, wuxuuna markii ugu horreysay nasiib u yeeshay in uu ficil militari ku arko Badweynha Hindiya.

"Waxaan arkay markab kale, wuxuuna ka holcay bartanka, mar qura ayuu ku hoos aasmay madfaca hoobiyaha ah ee salvo of 15in, oo loogu riday qaab cabir ah," ayuu ku yidhi wareysi uu sanadkii 2014-kii siiyay idaacadda BBC Radio 4.

Faraanti gelin

Muddadaas oo dhan, isaga iyo amiiradda da'da yar ee la yiraahdo Elizabeth waxay isdhaafsanayeen warqado, dhowr jeer ayaana lagu martigaliyay in uu la joogo qoyska boqortooyada.

Laakiin amiiradda da'da yar jacayl daran ayaa hayay, sanadkii 1946-kiina ninka ay iscalmadeen ayaa boqorka ka dalbaday in uu gacanteeda u dhiibo si uu u guursado.

Hase yeeshee, inta aan lagu dhawaaqin faraangelintooda, Amiirka wuxuu u baahnaa inuu dhalasho cusub helo iyo in uu yeesho magac qoys. Waa inuu ka tanaasulo xilkiisa boqortooyo ee Giriigga, uuna noqdo Muwaadin British ah islamarkaana uu qaato magaca qoyska hooyadiis ee ingiriiska ah, Mountbatten.

Xirfaddii shaqo oo la xaddiday

Amiirka xilka cusub la wareegay wuxuu dib ugu laabtay xirfaddiisii ciidamada badda, waxaana la geeyay Malta, halkaas oo uu in xoogaa ah joogay ugu yaraan, si ay lamaanaha u arkaan nolosha dadka caadiga ah ee qoysaska kale ee aan boqortooyada ka tirsaneyn.

Laakiin xirfaddiisa ciidanka badda waxay ku socotay in la xaddido. Xaaladdii caafimaad ee George VI oo sii xumaaneysay awgeed gabadhiisa ayaa ku khasbanaatay in ay la wareegto waajibaad dheeraad ah oo la xiriira boqortooyada, waxayna u baahatay in ninkeeda uu garab taagnaado.