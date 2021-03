Doorashada Jabuuti: Sababta uu Geelle markii shanaad ugu tartmaya doorashada

Geelle oo wareysi siinayay BBC-da ayaa sheegay in dadkiisa ay ku "khasbayaan" inuu u tartama doorashada madaxtinnimada dhaceysa 23 April. Waxa uu awoodda dalkaasi hayay tan iyo sanaddii 1999-kii.

Waa la igu khasbayaa

Xoogagga ammaanka ayaa lagu eedeeyay inay is hortaageen dibadbaxyo isbuucyadii la so dhaafay lagu diidanaa in Geelle uu markii shanaad u tartama xilka.