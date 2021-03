Maxaa haweenka Muslimiinta ee Switzerland looga mamnuucayaa xirashada niqaabka?

Dadweynaha Switzerland ayaa maanta afti u qaadaya mamnuucidda niqaabka in lagu xirto goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan inkastoo ay aad u yaryaihiin dumarka Muslimiinta ee xirto.

Ra'yi aruurin laga sameeyay gudaha dalka Switzerland ayaa lagu ogaaday in inta badan shacabka dalkaasi ay taageersan yihiin in niqaabka la mamnuuco. Doodda arrintan ku saabsan ayaa dalkaasi ka socotay muddo sanado ah.

Sharcigan cusub hadii la meelmariyo ayaa haseyeeshee u oggolaanaya in indha-shareerka lagu xirto goobaha cibaadada sida masaajiidda.

Wakaaladda wararka ee AFP ayay u sheegtay, "in qiyaastii 30 haween oo kali ah ayba xirtaan indhashareerka guud ahaan dalka Switzerland."

Kuwa u ololeynayay in la meelmariyo aftidan ayaa ku doodaya in inkastoo dadka xirta ay aad u yaryihiin, haddana loo baahan yahay in la diro fariin culus oo ku saabsan qiyamka dalkaasi.