Daadinta raashiinka: 900 oo milyan oo tan oo cunto ah ayaa la tuuraa sannad kasta

In ka badan 900 milyan oo tan oo cunto ah ayaa la tuuraa sannad walba, sida lagu sheegay warbixin caalami ah.

Mashruuca Deegaanka ee Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in 17% cuntada ay isticmaalan macaamiisha dukaannada iyo maqaayadaha ay si toos ah u galaan qashinka.

Hay'adda samafalka ee Wrap, oo ah hay'adda ay Qaramada Midoobay isla soo saareen warbixintan, ayaa sheegtay in dadka ay si taxaddar leh u qorsheynayeen adeeggooda iyo cuntadooda.

'23 milyan oo gawaari cunto ah'

Richard Swannell oo ka tirsan Wrap ayaa u sheegay BBC-da in warbixinta ay soo bandhigtay dhibaato caalami ah oo "aad uga weyn sidii hore loo qiyaasayay".

Waa arrin hore loogu tilmaamay inay dhibaato gaar ah u tahay waddamada hormaray, sababta waxay tahay in dadka ay si fudud u iibsan karaan cunto ka badan waxa ay cuni karaan, laakiin baaritaankan ​​ayaa lagu sheegay in "cunto soo hartay oo aad u badan, meel kasta lagu tuuray".

Waxa jira farqi u dhexeeya natiijooyinka oo muujin kara sida baaxadda dhibaatadu ay u kala duwan tahay marka la is barbardhigo waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhaqaalaha haysta. Warbixinta, tusaale ahaan, ma kala saari karin.

Xogta lagu kala saarayo qashinka cuntada la cuni karo iyo qeybaha aan la cuni karin, sida lafaha iyo qolfoofta kale, waxaa keliya oo laga heli jiray wadamada dakhligoodu sarreeyo. Sida ay sheegtay Ms Otto, Wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo, waxay u badan tahay in ay luminayaan cunno aad u yar.

waxay intaa ku dartay in natiijada ugu dambeysa, ay ahayd in adduunku "uu iska burburinayo dhammaan ilihii loo isticmaali jiray in lagu sameeyo cuntadaas".