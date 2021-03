Afduubka Nigeria: Sababtan ayaan u doonayaa inaan ugu laabto iskuulkii la iga afduubay

Gabar laga afduubtay dugsi sare oo ku yaala gobolka Zamfara ee Nigeria ayaa sheegtay in inkasta oo dhibaato fool xun ay soo gaartay ay danaynayso inay ku laabato iskuulka.

Gabadhan oo la hadashay BBC Hausa, oo aanan magaceeda la shaacinin ayaa ka warantay habeenkii ay dabley hubaysnayd qabsadeen 279 arday oo ay ka mid ahayd, balse waxa ay sheegtay in dhacdadaan aysan waxbarsheeda ka raabi doonin.

Waxay ku hanjabeen in ay toogan doonaan cidii sii qaylisa, iyaga oo ka sii cabsi qaba gabdhaha.

"Qaarkood way nala joogeen halka kuwa kale ay aadeen qolalka kale ee harsan oo ay ka soo heleen ardayda kale. Kadibna waxay nagu amreen inaan ka baxno iskuulka, iyagoo rasaas hawada u ridaya, waxayna nala aadeen dhanka kaymaha iskuulka ka dambeeya," ayay tiri.

Kooxo hubeysan oo ka howlgala Zamfara ayaa inta badan afduub ka fuliya halkaas, si ay u helaan madax furasho, laakiin markii rag hubeysan ay in ka badan 300 oo wiilal ah ka kaxeysteen Kankara oo deris la ah gobolka Katsina bishii Diseembar ee sanadkii hore, ayaa wararka qaar waxa ay sheegeen in kooxda Boko Xaram, oo ka howlgasha waqooyiga-bari ay ka dambeeyeen weerarka.

Afduubka sanadkii 2014-kii magaalada Chibok ee waqooyi bari dalkaas Nigeria ay maleeshiyaadka Islaamiyiinta ah ee Boko Xaram ku qafaasheen gabdho iskuulley ah oo gaaraya 276, ayaa soo jiitay indhaha caalamka, kaas oo ah aafo lagu bartilmaameedsanayo Iskuullada Nigeria, balse weeraradii ugu danbeeyay ayaa waxaa looga shakinsan yahay in ay ka danbeeyaan kooxo burcad oo danbiilayaal ah.

Waxay nagu qariyeen godad

Gabadha ayaa sheegtay in kooxda afduubatay ay ku hadlayeen luuqadda Fulani, oo ah luuqad ay ku hadlaan dadka dagan waqooyiga Nigeria.

Tan iyo bishii Diseembar, in ka badan 600 oo arday ayaa laga afduubay iskuulo ku yaal woqooyiga galbeed Nigeria, taas oo abuurtay walaac hor leh oo ku saabsan dhibaatada afduubka ee dalkaas ka jirta.

Maamulka ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday iskuullada waqooyi galbeed ay geysteen "burcad", hubaysan iyo maleeshiyaadka kale ee hubeysan ee ka howlgala gobolka, kuwaas oo inta badan dhaqaalahoodu yahay lacag madax-furasho ah inay dadka weydiistaan.

Madaxweynaha Nigeria Muhamadu Buhari ayaa dhawaan sheegay in dowladdiisa aanay u jilci doonin handadaadda uga imanaysa kooxaha dambiilayaasha ah ee bartilmaameedsanaya carruurta iskuulayda ah ee aanan waxba galabsan.

Bayaanka oo ku qornaa luuqad adag ayuu madaxwayne Buhari ku sheegay in dowolad goboleedyada dalkaasi laga doonayo in ay dib u eegis ku sameeyaan nidaamyadooda ah in dambilayaasha lagua baalmariyo lacago iyo gawaari,.