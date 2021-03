Su'aalaha aan wali jawaabaha loo helin ee ku saabsan weerarkii xabsiga Boosaaso

Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa ka digay in aanan la isku fiirsan weerrarada uu sheegay inay soo qaadayaan waxa uu ku tilmaamay argagixisada ayna tahay in la iska kaashado sidii hal dhinac loogaga soo wadajeesan lahaa.

Tirada Maxaabiista ee ay Shabaabku furteen

Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay xabsiga ka sii daayeen 400 oo maxbuus. Balse dowladda Puntland ayaan ilaa hadda warkaasi xaqiijinin ama beenin wali. Ilo wareedyo la hadlay BBC-da oo ka tirsan dowladda Puntland ayaa sheegay inay wali wadaan baaritaan ku aadan tirada dhabta ah ee baxsatay.

Jeelka wayn ee magaalada Boosaaso ee weerarka ay Al-shabaab ku ekeeyeen ayaa la sheegay inay ku xirnaayeen boqollaal maxaabiis ah, kuwaas oo la sheegay in qaar ka mid ah u xukunnaayeen amaba ku eedaysnaayeen falal aragaxisnimo.Ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerrarkii Boosaaso ayaa baahiyay inay la baxeen dhammaan maxaabiistii halkaas ku jirtay.

Maxaabiis dib loo soo qabtay

Intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidammada Puntland iyo kuwa Shabaabka ayaa la sheegay in ciidammada Puntland ay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaalka lagu qabtay. Tiradoodase wali ma cadda. Ilo wareedyada qaar ayaa sheegaya inay gaarayaan ilaa iyo 10 maxbuus. Madaxweyne Deni ayaa sheegay in qeyb badan oo ka mid ah maxaabiistii baxsatay la dilay ama la soo qabtay balse toro sax ma uusan shaacin madaxweynaha.

Khasaaraha dagaalka socday

Siday ku dhacday inay Shabaab maxaabiis furtaan.

Madaxweyne Deni ayaa sheegay in mararka qaar ay dhacaan weerarro noocan oo kale oo la soo abaabulay oo lagu bartilmaameedsado meelaha qaar, weerrarkii habeen horana uu noocaas oo kale uun ahaa, hasayeeshee in badan la fashiliyay iskudayo hore midkii ugu dambeeyayna sidaas oo kale loo fashiliyay. Waxa uuse madaxweyne Deni carrabka ku adkeeyay in ciddii weerrarkaas fududaysay baaritaan kaddib la marsiin doono ciqaabta ay mudan yihiin.