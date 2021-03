Masar iyo Suudaan oo dalbaday dhexdhexaadin si loo soo afjaro khilaafka Webiga Niil

Goormaa la buuxinayaa biyo-xireenka?

Bayaan ay horey u soo saartay wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in wadahadallada biya xidheenka ku saabsan ee horay u soo socday ay ku saleysnaayeen in biya xireenka Itoobiya ay dhisaneyso loo maareeyo si aan saameyn u geysaneyn waddamada kale ee uu wabiga sii maro ee Suudaan iyo Masar.Iyo in sidoo kale Itoobiya looga baahan yahay inta arrinta wabiga heshiis kama dambeys ah laga gaarayo in aysan billaabin buuxinta biya xireenka ay dhiseyso.