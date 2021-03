Wareysiga Meghan iyo Harry : 'Boqortooyanimada looguma dulqaadan karo cunsuriyad'

Dadka qaar waxay sheegeen in reer Mareykan ay aad uga naxeen hadalka Meghan ee ah in walaac laga muujiyay midabka canugga ay dhaleen iyada iyo Amiir Harry.

Markii ay qortay in ay ogtahay gacanteeda sida jinsiga iyo cunsuriyada loogu isticmaalay "in lagu aflagaadeeyo" dumarka midabbada leh, Williams waxay tiri: "Waxaan doonayaa gabadha Meghan, gabadhayda iyo gabadhaada inay ku noolaadaan bulsho ixtiraam ku wadata."

Erin Vanderhoof, oo ah suxufiyad ka tirsan Vanity Fair, ayaa BBC-da u sheegtay in "runtii ay tahay wax laga xumaado" Ameerika in la waydiiyo su'aalo ku saabsan midabka maqaarka ilmaha yar.

In kasta oo ay soo jeedisay in inta badan dadka Mareykanka ay fahmeen in qoyska reer boqor uusan "matalin" dadka Ingiriiska oo dhan, Ms Vanderhoof waxay sheegtay in la arko "qof iskiis u sameystay cunsuriyadda oo la diiday oo lagu jees jeesay". Si kastaba ha ahaatee waxay xaqiijisay fikradaha qaarkood ee ku saabsan elitism-ka Britain.