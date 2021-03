Gabar ardayad ah oo qiratay in ay ka been sheegtay macalin qudha laga jaray kal hore

Gabar u dhalatay dalka Faransiiska oo ardayad ah ayaa qirtay inay been sheegtay oo ay faafisay sheegashooyin been abuur ah oo ku saabsan macalin la dilay sanadkii hore.

Gabadhan oo 13 jir ah oo aan magaceeda la sheegin ayaa markii hore aabbaheed u sheegtay in Paty uu ka codsaday ardayda Muslimiinta ah inay ka baxaan fasalka markaa oo uu tusinayay araday kale sawir gacmeedyo loogu gafayo Nabi Muxamed NNKH.

"Waxay been u sheegtay sababtoo ah waxey dareentay xanibaad markaas oo saaxiibbadeeda ay isku fasalka ahayen ay ka codsadeen in ay afhayene u noqoto" ayuu yiri qareenka oo lagu magacaabo Mbeko Tabula,oo la hadlayay wakaaladda wararka ee AFP.

Ninkii dilka gaystay iyo Laba arday

Labo ardey ah oo ku sugan Faransiiska ayaa lacag la siiyay si ninkii weerarka geystay ay uga caawiyaan in uu aqoonsado wajiga macalin Samuel Paty, kaas oo markii dambe la gowracay kaddib markii ardeydiisa uu tusay sawir gacmeed laga sameeyay Nebi Maxamed NNKH, sida ay sheegayaan dacwad oogayaasha.

Dacwad oogayaasha waxay sheegeen in Abdullakh Anzorov uu labada ardey siiyay 355 doolar si ay uga caawiyaan in uu aqoonsado wajiga macalinka ka hor inta uusan weerarka qaadin.

Ninkii dilka geystay wuxuu ardeyda ka dhaadhiciyay "In uu doonayay in uu muuqaal ka duubo macalinka si uu raalli gelin uga bixiyo sawir gacmeedka laga sameeyay Nabi Muxamed NNKH ee uu ardeyda tusay" sida uu sheegay dacwad oogaha qaabilsan dambiyada la xiriira argagixisada Jean-François Ricard.

Wuxuu intaas ku daray in labada ardey ee lagu tuhmayay in ninka ay tuseen macalin Paty isla markaana uu in ka badan laba saacadood kula qaatay xiligaas afaafka hore ee iskuulka ilaa inta uu kasoo baxayay macalinku.