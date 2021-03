‘Dowladda xageeda waan ka dhintay’ - Maxay haweeneydan ugu dagaallameysaa si ay u cadeyso in ay nooshahay?

Xigashada Sawirka, AFP

"Dhibaatada i haysata waxay tahay in la shaaciyay geeridayda aniga oo nool," Ayey tiri, Jeanne Pouchain.

Waxay u muuqan kartaa arrin aan caadi aheyn balse taasi waa sida saxda ah ee ku dhacday haweeneydan 58 sano jirka ah oo ku nool meel u dhow magaalada Lyon ee dalka Faransiiska.

Sidaas darteed, kaarkeedii aqoonsiga iyo liisanka gaariga ayaa u shaqayn waayay, waxaana dhamaan qadka laga saarayay warqadihii aqoonsiga iyo kuwii caymiskaba ee ay haysatay.

"Waan dhintay!. Maxkamadaha, hay'adaha dawlada, dhankooda waan ka dhintay"

Iyadoo la hadlaysay mid ka mid ah TV-yada maxalliga ah waxay intaas ku dartay: "Waxaan dareemayaa in aan kujiro cadaab."

"Banaanka uma baxo sababtoo ah ma garanayo waxa dhici kara haddii la i xiro, haddii aan dhibaato aan la kulmo. Haddii aan u baahdo inaan wax iibsado, madaxayga ayaan hoos u dhigaa ama waxaan aada xilliga la xiraayo dukaamada, si dhakhso ahna waan uga soo baxaa."

"Ninkayga ayaa adeegga doono. Kuma dhiiran karo in aan aado, sidii aan horay u samayn jiray oo kale. Waxaan toosaa subaxii mana sugi karo inta maalinta ay iga dhammaaneyso."

Tani maahan dhibaato dhowaan dhacday, Jeanne waxa si rasmi ah loo shaaciyay geerideeda seddex sano ka hor.

Geeri ama nolol

Xigashada Sawirka, AFP

Markii ay ogaatay in aysan sharci ahaan noolayn, waxay ahayd, sida aad qiyaasi kartaba arrin naxdin ah.

Dhibaatada haweenaydan ayaa billaabatay markii ay dacwaysay qof shaqaale hore ka ahaa meeshii ay ka shaqeyneysay.

Jeanne waxay ka shaqeyn jirtey shirkad nadaafadda qaabilsan. Qof ka shaqeyn jiray shirkaddaas, ku dhowaad 20 sano ka hor, ayaa dalbatay magdhow.

Xigashada Sawirka, Getty Images

Kiiskan ayaa sanado badan soo jiitamayay, tan iyo markii maxkamad ku taal Lyon ay xukuntay 2017-kii in magdhowga la bixiyo.

Jeanne ayaa sheegtay in waligeed aan looga yeerin dhageysiga dacwadda sidaa darteedna aysan awoodin inay bixiso magdhawgii ay maxkamaddu amartay.

Markii ay hortagi wayday maxkamadda, waxaa loo diiwaan geliyay in ay dhimatay, balse ninkeeda iyo wiilkeeda ayaa loo sheegay inay bixiyaan $17,000 oo magdhow ah.

Saamaynta xukunka wuxuu isu beddelay mid ka badan dhaqaalaha.

"Wax walba waa sidii xarun dagaal," ayay tiri.

"Waxan joojiyay inaan banaanka u baxo, guriga ayaan iska joogay mar walba.

"Marka uu qof garaaco albaabka, waan isqariyaa sababta oo ah waan baqayaa. Ma garanayo wararka kale ee xun ee soo socda," ayey tiri.

Laba jeer uun baad nooshahay

Xigashada Sawirka, AFP

In ka badan seddex sano Jeanne waxay isku dayeysay in ay ku qanciso maamulka Faransiiska in sharciyadeeda iyo warqadaha aqoonsiga ay dib ugu soo celiyaan.

"Waxaan rabaa in aqoonsigeyga dib la iigu soo celiyo. Aqoonsigayga waa la iga qaatay. Waxaan rabaa in aan nolosheyda dib u helo, qoyskeyga dib u helo, ninkayga, wiilkeyga iyo asxaabtayda."

Toddobaadkii la soo dhaafay, maxkamad ayaa dhageysatay qareenkeeda wuxuuna u soo gudbiyay sheegasho ah in rikoor been ah laga qabtay garsoorka Faransiiska.

Kooxda u doodaysa Jeanne waa in ay cadeeyaan sax ahaanshaha dukumintiga maxkamada ee sheegaya in ay dhimatay si ay u rogto xukunkii hore ee ku tilmaamayay in ay dhimatay.

"Arrinta ugu muhiimsan waa in la caddeeyo in aan noolahay; in la caddeeyo in aan ahay qof jiro," ayay tiri.

Mustaqbalka

Xigashada Sawirka, Reuters

Qofna ma sheegi karo sida dhabta ah ee xaaladdu ku timid.

Qareenka Jeanne Sylvain Cormier, oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP, wuxuu ku doodayay: "In shaqaalihii hore ee dacweeyay ay tiri Mrs Pouchain way dhimatay, iyada oo aan keenin wax caddeyn ah, cid walbana way aamintay".

Balse qareenkeeda wuxuu ku eedeynayaa Jeanne in ay gacan ku leedahay dhimashada been abuurka ah.

Waxay ku doodaysaa in ay been abuur samaysay si ay uga fogaato dacwadda, oo ay ka mid tahay in ay diiday inay ka jawaabto waraaqaha maxkamadda.

Labada dhinacba midba midka kale wuxuu ku eedeynayaa qaabka ay wax u dhaceen.