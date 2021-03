Mahamadou Issoufou - Muxuu madaxweynaha Niger ugu guuleystay abaalmarin $5m ah?

Si uu ugu guuleysto Abaalmarinta, Ibrahim ee hoggaamiyeyaasha Afrika ee sannadka 2020 iyo lacag gaareysa $5 milyan oo doollar, Madaxweynaha Niger, Mahamadou Issoufou, waxaa looga baahnaa in uu xilka ka tago.

Go'aankiisa ah inuu xilka ka dego markii uu muddo xileedkiisa dhamaystay ayaa ka dhigan in Niger ay yeelan doonto kala guurkii ugu horreeyay ee si dimuqraadi ah u dhaca tan iyo markii ay xorriyadda ka qaadatay Faransiiska in ka badan 60 sano ka hor.

Haddii 68 sano jirkan uu doonayo inuu xukunka sii hayo, wuxuu ku dayan karay madaxda kale ee Galbeedka Afrika kuwaas oo ku guuleystey in dastuurka la beddelo si ay wakhtiga xilka u sii dheereystaan.

Waxa kaliye ee uu ka shalaynayo

"Haddii aan wax shalayta ah qabo, waxaan inaan nasiib darro ah in aan weli nahay dhibanayaashii weerarrada argaggixisannimo. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan halkan ku adkeeyo in meelaha ugu badan ee argagixisada aysan ka jirin Niger.