Kylie Moore-Gilbert: Intii ay ku xirnayd Iran 'waxaa laga dalbaday in ay jaajuus noqoto'

Aqoonyahanad haysata dhalashada dalalka Britain iyo Australia, oo Iran ugu xirnayd jaajuusnimo, ayaa sheegtay in dowladda dalkaas ay ka dalbatay in ay basaas u noqoto, intii ay ku xirneyd Tehran.

Kylie Moore-Gilbert ayaa sidoo kale muddo 7 bilood ah lagu hayey xarun gaar ah oo loogu gaystay "jirdil" taas oo ku kaliftay in ay ka fikirti inay is disho.

Wareysi ay siisay Sky News Australia, Moore-Gilbert waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ay "marar badan isku dayeen inay u noqdo jaajuus" si ay xoriyadeeda u hesho.

"Waan ogaa in sababta aysan wax wada xaajood ah oo macno leh ula galin Australia ee ku saabsan siideynteyda ay ahayd in ay doonayeen inaan u noqdo basaas, waxay doonayeen in aan ugu shaqeeyo iyaga jaajuus ahaan," ayay u sheegtay Sky News Australia.