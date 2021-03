Dal adeeggiisa caafimaad uu ku dhowyahay burbur covid-19 awgiis

Xaruuntaan oo saldhigeedu yahay magaalada Rio de Janeiro ayaa sheegtay in in ka badan 80% qolalka gargaarka degdega ah ee 25 magaalo oo ka mid ah 27 gobal ee dalkaas ay mashquul yihiin.

Braaziil waxay diiwaan gelisay in ka badan 266,000 oo dhimasho ah iyo 11 milyan oo xaaladood ah tan iyo markii uu cudurkan faafay.

Sida laga soo xigtay machadka Fiocruz, 15 caasimadaha ku yaalla dalkaas Isbitaalladoodu waxay haystaan ICU-gu kuwaas oo in ka badan 90% awood u leh inay cudurka la tacallaan waxaana ka mid ah magaalooyinkaas Rio de Janeiro,Brasilia iyo São Paulo.

Cilmi baarayaashu waxay xoojinayaan in la ballaariyo baahida loo qabo lana xoojiyo tallaabooyinka la xiriira kala fogaanshiyaha bulshada , xirashada waji xirka iyo nadiifinta gacmaha.

Toddobaadkii la soo dhaafay khubarada ayaa u sheegay wargeyska Valor Economic in dhimashadu ay mar dhow dhaafi doonto 2,000 maalintii. Waxay ka digeen in sida kaliya ee looga hortegi karo arintan ay tahay haddii dowladda federaalka ay la wareegto isuduwidda qaran ee la dagaallanka fayraska, iyadoo ku talinaysa adeegsiga maaskarada iyo tallaalka oo si ballaaran loo gaarsiiyo dadka .

In ka badan siddeed milyan oo qof ayaa lasiiyay tallaalkii ugu horreeyay illaa iyo hadda, taas oo ka dhigan in in kabadan 4% dadweynaha dalkaas u gaaray .