Harry iyo Meghan: 12 arrimood oo laga bartay wareysigii dunida qabsaday

1. 'Wadahadal ku saabsan sida midabka uu ilmuhu noqon karo'

Mid ka mid ah eedeymihii ugu weynaa ee ka soo yeeray wareysiga waa in ay jiraan "sheekooyiin dhowr ah" oo ka dhex socda qoyska Boqortooyada oo ku saabsan midabka uu Meghan iyo Harry canuggooda yeelan karo.

Waxay sheegtay in sheekada ay ka maqashay Harry. Labaduba waxay diideen inay sheegaan qofkii yiri hadalkaas.

2. Kate 'way ka oohisiisay Meghan' - maahan sida kale

"Maalmo ka hor arooska, Kate waxay ka xumaatay dharka, arrintaas oo iga oohisay," Meghan ayaa sidaas tiri. Waxay sheegtay in markii dambe Kate raaligelin ka bixisay oo ay keentay ubaxyo iyo qoraal ay ku saxayso.

"Arrintaa uma sheegin in aan ku liido Kate," Meghan ayaa sidaas tiri. Waxay sheegtay in Kate ay ahayd "qof wanaagsan" ayna rajaynayso inay jeclaan lahayd in sheekooyinka beenta ah la saxo.