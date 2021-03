Afgembigii Myanmar: 'Khiddadaha dagaal' ee loo adeegsaday dibadbaxyada

Ugaarsiga ka dhanka ah dibadbaxyada ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 70 qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.

Balse milatariga, ama Tatmadaw, ayaa ku adkeysanaya in xoogagga ammaanka ay awoow u adeegsadeen "dibadbaxayaasha rabshadaha wada" oo ay ku eedeeyeen inay weerareen booliiska.

'Gebi ahaanba waa khalad'

Warbixin cusub, oo ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in in ka badan 50 muuqaal oo laga soo dubay dibadbaxyada rabshadaha wata lagu wadaagay baraha bulshada.

Iyadoo ku saleyneysa caddeymahan, ayay hay'addu sheegtay in xoogagga ammaanka ay toddobaadyadii la soo dhaafay dibadbaxayaasha u adeegsanayeen hubka goobaha dagaalka.

Amnesty ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dilalkii ay geysteen milatariga loo aqoonsanayo kuwo qorsheysan.

Amnesty ayaa sheegtay in milatariga uu noocyo kala duwan oo hub ah u adeegsaday dibadbaxyada.

'Nolosha ayaa ku tiirsan'

Taas beddelkeed, waa in "xeerka awood yar" loo adeegsadaa dibadbaxayaasha sida uu sheegay Ian Foxley, oo ah baare ka tirsan University of York's Centre for Applied Human Rights.