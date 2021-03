Kooxda 'Al-Shabab' ee argagaxa ku haysa dalka Mozambique

Dadka qaar ayaa caloosha xooqanaya islamarkana kuu sheegaya in ay gaajo hayso.

In ka badan nus malyuun qof oo gobolkaasi ku nool ayaa guryahooda ka qaxay 12-kii bilood ee ugu dambeeyay.

"Qoorta ayay ka gooyeen ," waxaa sidaasi yiri said Said Axmad, oo ah 47 sano jir.

Said Ahmad ayaa ka sheekeeyay dhibaatadii so martay

Said Axmad ayay u suuragashay in uu ka soo baxsado goobta isaga oo soo gaaray magaalada Palma.

Bulsho la qixiyay

Maanta xaaladda sidaasi way ka duwan tahay islamarkana saddex meelood meel dadkii gobolkaasi waa la qixiyay.

Waaxda gaashaandhiga Mareykanka ayaa kooxdan ku shabadeysay in ay kox argagixiso loogu yeero "Isis-Mozambique" .

Waxay Mareykanka ku doodeen in ay rumeysan yihiin in kooxdan ay rumeysan yihiin inay gacan saar la leeyihiin Daacish.

Kooxdii ugu horreysay ee dad ah oo ay BBC la kulanto ayaa sheegay in ay doonayaan in ay isaga hayaamaan magalada Palma islamarkana waxaa goobta yaalay gaari xamuuul ah.

Waxa ay intaa ku dartay in booliiska ay ka hor istaageen in halkaasi ay isaga guuraan.

Waxaa uu booliiska ku eedeeyay in dadka ay lacag baadi ah ka qaataan.

Gabdho la afduubtay

Dhowr qof oo ku sugan magaalada Palma ayaa BBC u sheegay in ya arkeen gabdho iyo haween ay afduubanayaan kooxdani mintidka ah.

"Waxaan ilaa iyo imika isku dayayaa in aan helo gabadha aana ayeeyada u ahay, ma aqaan in ay qaateen oo ay guursadeen amaba in ay dileen ayay intaa ku dartay.