Maaamulka madaxwayne Biden oo jawaab ka waayay Kuuriyada Waqooyi

Maamulka madaxwayne Biden ayaa shaaca ka qaaday in ay isku dayayeen in ay xiriir la sameeyaan Kuuriyada Waqooyi tan iyo bishii February, balse aysan wax jawaab ah ka helin.

Sargaalka sare oo ka tirsan maamulka madaxwayne Biden ayaa warbaahinta u sheegay in aqalka cad uu isku dayay in uu qaabab kala duwan xiriir ula sameeyo Pyongyang si loo dajiyo halista ah in xiisadda labada dhinac ay sii korodho.