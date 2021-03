Maxaa dhacaya haddii dal uu diido ka qeybgalka dhageysiga maxkamadda ICJ?

Sida ay ku warratay warbaahinta maxalliga ee Kenya, maxakamadda cadaalada caalamiga ah ee ICJ ayaa waxay horey u qaaday dhowr kiis oo ah muran dhanka badda ah.Maxkamadda ayaa labada dhinac ee muranka uu ka dhaxeeyo waxay mid kasta xaq u siisaa in ay soo bandhigaan cadeymaha ay hayaan.

Maxaa dhacaya Haddii dal diido ka qeybgalka?

Dowladda Shiinaha ayaa 19 February 2013, waxay shaacisay in aysan ka qeyb gali doonin dhageysiga kiiska muranka badda ee kala dhaxeeya Philippine.

Dhageysiga kiiska ayaa ahaa in la qaado 7 bishii December 2014, balse Shiinaha way diideen in ay ka qeyb galaan dhageysiga.