Madaxwayne Afrikan ah oo sheegay in uu ka fiirsanayo qaadashada tallaalka Covid

Khudbad uu xalay ka jeediyay telefishinka, ayuu madaxwayne Museveni ku sheegay in wali uusan qaadan tallaalka sababtoo ah buu yiri "in wali uu taxadar muujinayo".

Madaxwayne Musavani ayaa sheegay in wargeyska maxaliga ah ay qasab tahay in uu raalgalin ka bixiyo arrintaasi "oo uu far waawayn bogga hore ku so qoro haddii kale uu dabagal ku sameyn doono "..