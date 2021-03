Khilaafka badda ee Kenya iyo Soomaaliya: Arrimo muhiim ah ka ogow dacwadda maanta dhageysigeeda la billaabay

Muddo badan oo Soomaaliya iyo Kenya uu u dhaxeeyey muran badeed, waxaad mooddaa in la soo gaadhay gebagebadiisii, taas oo ka dhigan in midkood lahaan doono waax badeedka yar ee ay ku jiraan khayraadka baahsani.

Kolka kor laga eego, goobtan saddex xagalka ah ee la sheegay in cabbirkeedu yahay 100,000km oo laba jibbaaran kuna taalla cidhifka badweynta Hindiya - ayna ceegaagaan saliidda iyo gaasku - ayaa ku dhawaad tobakii sano ee u danbaysey ahayd boogta ku taalla derisnimadii Soomaaliya iyo Kenya.

Sidee wax ku bilaabmeen?

Sannadkii 2009-kii, labada waddanba waxay ku heshiiyeen in guddiga Qaramada Midoobay u qaabilsan dhexdhexaadinta khilaafaadka xuduuduha ay go'aamiyaan khad xadeedka u dhaxeeya labada dhinac. Waxay xilligaas sidoo kale isla garteen inay sii wadaan wada shaqeynta si xal loo helo arrintuna aysan u gaadhin heer maxkamadeed. Bilo yar uun kaddib ayaa se baarlamaanka Soomaaliya uu laalay heshiiskaas.

Xeer ilaaliyihii guud ee dalka Kenya Githu Muigai ee waagaas oo BBC-da la hadlay waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiskaas ay geyso maxkamaddaas kuna gorgortanto waxa aysan lahayn. Waxaa xilligaas Kenya ay diidday in gal-dacwadeedkeeda ay soo xaraysato xilligii maxkamaddu u mudddaysay, oo ahaa sannadkii 2016.