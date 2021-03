Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi: Waa sidee xiriirka Kim Jong-un iyo Joe Biden?

Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxwayne Biden ayaa warbaahinta u sheegay in Aqalka Cad uu isku dayay in uu qaabab kala duwan xiriir ula sameeyo xukuumadda Pyongyang si loo dajiyo halista ah in xiisadda labada dhinac ay sii korodho.