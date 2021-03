Waa la afduubay, waa la katiinadeeyay waxaana guur lagu khasbay iyadoo 12 jir ah

Farah, oo ah gabadh 12 jir ah ayaa sheegtay in xagaagii hore laga kaxeeyay gurigeeda oo ku yaalla dalka Pakistan, gacmaha laga katiinadeeyay, lagu khasbay inay diinta Islaamka qaadato islamarkaana uu guursaday ninkii soo afduubtay.

Arrintan ayaa lasoo tabiyay in ay tahay mid ay la kulmaan boqollaal gabdho da' yar ah oo isugu jira masiixiyiin, Hindu iyo Sikh, kuwaasoo sanad kasta xaaladdaas ku wajaha waddankaas.

Maxaa ku dhacay Farah?

Waxay xasuusataa in awoowgeed uu kacay uuna furay albaabka. Kaddib waxaa gudaha xoog kusoo galay saddex nin, Farah ayey qabteen waxayna khasab ku saareen gaari bannaanka u yaallay.

"Qoyska waxay uga digeen in haddii ay isku dayaan inay raadiyaan iyada ay ka qoomameyn doonaan," ayuu yidhi Farah aabbeheed, Asif, oo xilligaas shaqo ku maqnaa.

Asif wuxuu tagay saldhigga booliska ee ugu dhawaa si uu ugu wargaliyo fal dambiyeedkaas - isagoo xitaa siiyay magaca mid ka mid ah afduubeyaasha, kaasoo uu aqoonsaday Farah awoowgeed - laakiin wuxuu sheegay in askarta aysan u muuqanin kuwo diyaar u ah inay caawiyaan.

"Way diideen inay arrinta si fiican u wajahaan oo kiiska ay diiwaan galiyaan. Intaas kaliya ma ahane waxay xitaa iga soo eryeen saldhigga iyagoo i aflagaaddeynaya."

Intii muddadaas lagu guda jiray, Farah oo 12 jir ahayd waxaa loo kaxeeyay guri xaafaddeeda u jira 110km oo ku yaalla magaalada ugu dhow ee lagu magacaabo Hafizabad, halkaasoo ay sheegtay in lagu kufsaday, lagu katiinadeeyay loogulana dhaqmay sida adoomada.

Tiro koobkii ugu dmabeeyay ee laga sameeyay dalka Pakistan ayaa muujiyay in ay dalkaas ku nool yihiin 2 milyan oo masiixiyiin ah, tiradaasina waa 1% ka mid ah shacabka guud ee dalkaas.

Sida laga soo xigtay hayadaha u dooda xuquuqda aadanaha, gabdho ay tiradoodu gaareyso 1,000 oo isugu jira masiixiyiin, Hindu iyo Sikh ayaa la afduubtaa sanad kasta. In badan oo ka mid ah waxaa lagu khasbaa inay diinta islaamka qaataan, sababtoo ah waxaa aad loo rumeysan yahay in shareecada ay oggoshahay in la guursado gabdhaha ka yar 16 sano haddii labada ruuxba ay Msulimiin yihiin.