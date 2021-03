Tallaalka Covid-19: Ma run baa halista la sheegay ee dawada AstraZeneca?

Tiro waddamo ah ayaa go'aansaday in ay joojiyaan isticmaalka tallaalka Oxford-AstraZeneca, ka dib markii ay soo bexeen warbixinno sheegaya in dadka qaarkood ay ku dhacday xinjirowga dhiigga ka dib markii la siiyay tallaalka.

Go'aanka waxaa lagu gaaray iyadoo lagu saleynayo taxadar hordhac ah. Waa in uu noqdo qaab si wanaagsan looga fakaray oo seyniska iyo dawada ah oo sababi kara in la hakiyo dibna loo eego marka cadeynta laga shakiyo.

Waxyaabaha isku soo beegay

Xinjiroowga dhiiga waxaa si taxadar ula socday dadka ka shaqeeya caafimaadka, waxayna xaqiijiyeen in intii lagu qiyaasayay xinjoroowga uu ka badan yahay iyo in kale.

Waana sababta ay hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO iyo waaxda maamusha dawooyiinka UK ay dhammaan u sheegeen in aysan jirin caddeyn muujinaysa dhiig xinjiroowga.

Prof Adam Finn, oo ah xubin ka tirsan kooxda WHO u qaabilsan tallaalka Covid-19, ayaa sheegaya in joojinta tallaalkan ay sababi karto hoos u dhac ku yimaadda kalsoonidii lagu qabay, waxayna taasi horseedi kartaa in nolosha dad badan uu sii galaafto xanuunka safmarka ah.

Yurub miyay dhibaato kala kulantay tallaalkan?

Hase yeeshee waxaa jirtay caddeyn muujinaysa in tijaabadii dhiigga ee la qaaday lagu ogaaday in tallaalka uu iis difaac adag u yeelay jirka dadka waaweyn. Balse ma jirin sabab tallaalka uusan ugu shaqeyneynin jirka dadka waaweyn.

"Dalalka waa in aysan joojin isticmaalka tallaalka Covid-19 ee AstraZeneca sababo la xiriira in uu keeno xinjiro fadhiista dhiigga, iyadoo aysan jirin wax muujinaya in ay taasi run tahay," ayuu yiri Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO.