Dagaalka Qabow ee Shiinaha iyo Mareykanka: Muxuu yahay iska hor imaatka qarsoon ee u dhexeeya labadan dal?

23 Daqiiqadood ka hor

Kahor kulanka, Mr Blinken wuxuu xusay in tani aysan ahayn "istiraatiijiyad wadahadal" mana jirin "hadaf laga leeyahay ".

Sida uu sheegay: "Wax qabadyadan haddii ay tahay in ay raacaan, runti waa in ay ku saleysnaadaan soo jeedinta ah in aan aragno horumar la taaban karo iyo natiijooyin la taaban karo oo ku saabsan arrimaha naga khuseeya Shiinaha."