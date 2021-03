Putin oo lagu eedeeyay in markale uu "farageliyay" doorashada Maraykanka

Sirdoonka ayaa sheegay in aysan jirin dowlad shisheeye oo ay u suuragashay inay wax ka bedasho natiijada kama dambeysta ah ee doorashadaas.

Maxaa lagu sheegay warbixinta?

Waxa ay sheegtay in shakhsiyaad xiriir la leh Ruushka ay faafiyeen eedeymo aan caddeyn loo hayn oo ka dhan ah Madaxweyne Biden ka hor doorashadii dhacday horraantii November. Ololahaas dacaayadda ah ayay warbixintu sheegtay in looga dan lahaa in lagu wiiqo kalsoonida lagu qabo hannaanka doorashada.