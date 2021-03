Raage Cabdiqaadir: Nin Soomaali ah oo deggan Puntland oo loo faquuqo timihiisa awgood

Raage Cabdiqaadir oo ku nool Puntland ayaa sheegay in timihiisa aawadood uu ula kulmo faquuq iyo cunsuriyad. Wuxuu sheegay in sababta timaha uu u deystay ay ahayd in qoraxda kuleylkeeda uu isaga celiyo, xilli uu ka shaqeynaayay xero qaxooti.