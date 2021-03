Tacaddiga Jinsiga ee dhinaca Internet-ka: 'Waxaan ogaaday in ninkeyga uu heystay sawirro anshax xumo ah'

Hayadda la dagaallanka arrimahan u dhaqdhaqaaqda ee lagu magacaabo "Stop it Now!" (hadda jooji) ayaa sheegtay in waqtiga badan ee ay dadka iskula qaadanayeen guryaha xayiraadda lasoo rogay awgeed ay shaaca ka qaadday calaamado muujinaya waxyaabaha ka dhaca guryaha dhexdooda.

Xigashada Sawirka, Stop it Now

Waxay haweeneydan sheegtay in ay muhiim tahay in dadku ay ka fal celuyaan shaki walba oo ay arkaan, waxayna ka mahad celisay caawinaadda ay ka heshay hayadda samafalka ee Stop it Now!