Covid: Wax ka ogow sababta ay u yaraadeen carruurtii ku dhalan jirtay Mareykanka iyo Yurub

Saacad ka hor

Si guud waxaa loogu maleynayay in xayiraadda lagu xakameynayo fayraska corona ay fursad u noqoneysay qoysaska guryaha wada jooga, sidaas darteedna ay kordhi karto tirada carruurta dhalaneysa, laakiin xaaladdu waxay noqotay si lama filaan ah. Arrintu ma aysan noqonin carruur badatay balse waxayba noqotay carruur yaraatay.

Cilmi baaris la sameeyay ayaa muujisay in dalka Mareykanka uu wajahayo hoos u dhicii ugu weynaa ee ku imaada tirada carruurta dhalaneysa qarnigan, meelo ka mid ah qaaradda Yurubna hoos u dhaca intaas wuuba kasii daran yahay.

Frederike waa iskaabulo waxayna ogaatay in cudurka safmarka ah uu ka hor istaagay fursad ay kula kulmi lahayd qofkii ay nololsha la wadaagi lahayd.

Waxay isku dayday inay internet-ka wax ka shukaansato, laakiin in bannaanka loo soo baxo xilliga qaboobaha ah waxba kuma soo kordhineyso dadka is calmada.

'Lama filaan iguma noqonin'

"Laakiin wali waxaa layaab ah in la arko arrin noocan ah oo si run ah u dhaceysa."

Khubaradu waxay saadaaliyeen in hoos u dhaca carruurta ku dhalaneysa Mareykanka uu sii socon doono ilaa bisha August

Bishii June ee sanadkii lasoo dhaafay, aqoonyahannada dhaqaalaha ee macadka Brookings ee dalka Mareykanka waxay qiyaaseen in tirada carruurta ku dhalaneysa Mareykanka ay hoos u dhici doonto 300,000 ilaa nus malyan.

Isla xilligaas, daraasad kormeer ah oo lagu sameeyay qorsheyaasha dhalmada ee qaaradda Yurub ayaa muujisay in dadka ku nool dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ee qorsheeyay in ay carruur dhalaan sanadka 2020-ka ay qorshahooda dib u dhigeen.

Waddanka Talyaanigana, 37% ka mid ah dadka waxay sheegeen in ay baajiyeen hamigoodii ku aaddanaa inay carruur dhalaan.

Xarunta xakameynta cudurrada ee Mareykanka (CDC) ayaa soo saratay warbixin ay ku bidhaamisay in 8% ay hoos u dhacday tirada carruurta cusub bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay.

Xog goor hore laga shaaciyay Talyaaniga ayaa muujisay in billowgii sanadka ay carruurta soo kordheysa hoos u dhaceen 21.6% . Sidoo kale waddanka Spain ayaa soo tabiyay hoos u dhacii ugu weynaa tan iyo markii tirinta la billaabay - kaasoo ah 20%.

Markii 9 bilood laga joogay xilligii uu soo billowday fayraska corona, dalalka Faransiiska, Kuuriya, Taiwan, Estonia, Latvia iyo Lithuania ayaa dhammaantood soo tabiyay in tiradii carruurta ee dhalan jirtay bil kasta marka la eego bilihii December iyo January ahaayeen kuwii ugu ilmo yaraa muddo 20 sano ah gudahood.

Macluumaadka laga baaro Google

Joshua Wilde iyo kooxdiisa oo ka howl gala macadka cilmi baarista ee Max Planck ee dalka Jarmalka ayaa horay u saadaaliyay hoos u dhaca tirada carruurta - waxayna sheegeen in waddanka Mareykanka ay saameyntan kasii jiri karto ilaa dhowr bilood oo kale.

Daraasad ayaa diiradda lagu saaray in lagu qiimeeyo tirada dadka Google ka raadiya xogta la xiriirta uurka, sida qalabka lagu baaro uurka

Bishii October waxay saadaaliyeen in marka la gaaro February ay dhalashada hoos u dhici doonto ilaa 15.2%.

Hadda waxay dareemayaan in hoos u dhacaas uu sii socon karo ilaa bisha August ee sanadkan.

Hase yeeshee adduunka oo dhan kama jiro walwalka ku aaddan in carruurta dhalaneysa ay yaraadaan.

Hay'adda arrimaha taranka u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa dhawaan sheegtay in cudurka safmarka ah uu sababay in ku dhawaad 12 milyan oo haween ah oo ku kala sugan 115 waddan aysan heli karin dawooyinka loo adeegsado kala korinta ubadka, taasina ay horseedi karto in 1.4 milyan oo dumar ah ay yeeshaan uur aysan ku talo galin.