Putin oo ka jawaabay cambaareyntii Biden

33 Daqiiqadood ka hor

Mr Putin ayaa diiday eedeymaha ah in waaxihiisa ammaanka ay isku dayeen inay dilaan siyaasiga mucaaradka ah ee Alexei Navalny.

Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale telefishinka ABC News u sheegay in Mr Putin uu "u aayi doono" faragelinta la sheegay inuu ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee 2020.

Ruushka ayaa u yeeray safiirkiisa si uu ugala hadlo in laga hortago in xiriirka uu sii xumaado. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in Anatoly Antonov lagu wargeliyay inuu ka soo tago Washington uuna yimaado Moscow.