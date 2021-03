Amiir Carab ah oo ka careysiiyay dalka Nepal

Wakaaladda daawooyinka Nepal ayaa sheegtay in ay bilaabayso baadhitaan ah sida ay ugu suurto gashay Amiir u dhashay Baxrayn inuu dalkaa la galo tallaalka ka hortagga fayraska Korona.

Wakaalada dawooyinka Nepal ayaa sheegtay in aanu arintaa ruqsad u haysan.

Sidoo kale safaaradda Baxrayn ku leedahay Nepal ayaa warbaahinta maxaliga ah u sheegtay in Amiirka iyo weftigiisu doonayeen in ay talaalka ugu deeqaan dadka ku nool tuulooyinka degmada Gorkha.

Talaadadii ayaa Thenashwor Guragain oo ah af-hayeen u hadlay shirkadda dalxiiska ee Seven Summits Trek, oo ah shirkadda qabanqaabisay socdaalka Amiirka, u sheegtay wargeyska Himilayan Times in ka dib muddo todoba maalmood ay karantiin ku jireen, ay kooxdu u socdaalayaan miyiga Chumnurbi ee degmada Gorkha.

Halkaas ayuu sheegay in qorshuhu ahaa in "2000 oo irbadood oo talaalka AstraZeneca ee fayraska korona loogu deeqi lahaa dadka ku nool tuulada Samagaun".

Markaa ka dib ayaa qorshuhu ahaa in Amiirka iyo kooxdiisu fuulaan buurta Everest, ayuu intaa ku daray Guragain.

"Wasaaradda caafimaadka iyo wakaalaad dawooyinka ee Nepal kama warqabaan in tallaal dalka la soo geliyey. Waxaa na loo sheegay in wefti shalay galabtii yimid waxaananu maqalnay in ay keeneen 2000 oo irbadood oo talaal ah arintaas oo weli la baadhayo" ayuu yiri af-hayeen u hadlay wakaalada daawooyinka oo BBC-da la hadlay.