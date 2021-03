Kenya: Garsoore Cabdiqawi horey ayuu Soomaaliya u mateley, mana yeeleyno

Saacad ka hor

Bayaan ay soo sartay wasaarada arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in Kenya ay u aragto in maxkamada aysan ahayn mid si xaq ah u qaadaysa kiiska muranka badda.

Go'aankan ayay Kenya sheegtay in ay gaartay ka dib wadatashi ballaaran oo ku saabsanaa qaabka ugu wanaagsan ee loo difaaci karo madaxbanaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya .

Bayaanka ka soo baxay wasaarada arrimaha dibadda ee Kenya aya sidoo kale lagu xusay in Kenya ay gaartay go'aanka ah in aysan dhageysiga ka qeyb galin islamarkana ay wali rumaysan tahay in kiiskan maxkamadda laga soo celiyo laguna xaliyo wadaxaajood labada dhinac ay yeeshaan.