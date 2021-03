Ninkii internet-ka ku khiyaanay dadka reer Japan ee baraha bulshada isticmaala

Saacad ka hor

Sawirkan waxaa jecleystay oo calaamadda (Like) Siiyay boqollaal qof.

Balse qaar ka mid ah dadkaasi oo si qota dheer ugu fiirsaday sawirkaasi ayaa ku baraarigay in ay wax ka qaldan yihiin sawirka.

Waxyaabaha ay ka shakiyeen waxaa ka mid ahaa in mid ka mid ah sawirada gacanteeda ay timo badan ku yaalaan islamarkana muraayad ka soo horjeeday ayaa waxaa ka soo muuqday waji kale oo ah hooska qofka.

Mid ka mid telefishinada dalka Japan ayaa shaaca ka qaaday in qofka xiddiga noqday ee cinwaanka @azusagakuyuki ku soo gala barta Tweetar-ka uu yahay nin 50 sano jir ah oo lagu magacaabo Zonggu.

Ninkan ayaa qirtay in uu isticmaalay aalad ama (App) lagu jarjaro sawirada islamarkana uu sidaasi qof dumar ah uu isga dhigay.

Zonggu ayaa u sheegay barnaamijka telefishinka Getsuyou Kara Yofukashi in uu doonayay in uu sare u qaado caannimadiisa baraha buslshada.

Waxaa uu intaa ku daray in uu rumeysnaa in dadka ay door bidayaan in ay arkaan "gabadh yar oo aad u qurux badan" oo aysan doonayn nin da'a wayn.