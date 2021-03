Khilaafka doorashada Soomaaliya: Galaangalka beesha caalamka iyo go'aanada madaxwayne Farmaajo

Saacad ka hor

Madaxwaynaha dowladda fedaraalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa tan iyo wixii ka dambeeyay 8 February, wuxuu dhowr jeer ku baaqay shir in ay isugu yimaadaan madaxda dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, si looga tashado arrimaha doorashada dib u dhacday.

Tan iyo dhammaadkii bishii January, Madaxweyne Farmaajo ayaa 4 jeer shir ku casuumay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, balse dhammaan shirarkaas ma qabsoomin oo way beeqdeen. Midkii shanaadna xalay ayuu madaxweynaha ku baaqay, balse lama hubo in uu qabsoomi doono.

9-kii bishii February, wuxuu mar kale madaxwaynaha ku baaqay in shir la isugu yimaado si loo dhameystiro heshiiyadii doorashada. Laakiin shirkaas ma qabsoomin.

22-kii February - wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan in ay ku heshiiyaan doorasho loo qabto "sida ugu dhaqsiyaha badan".

Isla maalintaas 22-kii February, warsaxaafadeed ka soo baxay Villa Somalia, waxaa lagu sheegay in madaxwayne Farmaajo uu ku baaqayo in shir doorashada looga hadlayo la isugu yimaado.

Madaxweyne Farmaajo ayaa ku baaqay in shirkaas uu ka dhaco magaalada Garowe, waxaana ka dhashay khilaaf, mana qabsoomin oo wuu baaqday.

Maamullada Puntland iyo Jubbaland ayaa sheegay in ay ka qeybgalayaan shir ay beesha caalamka qabato kana dhaca xerada Xalane.

Madaxweynaha ayaa sheegay in shirka uu dhacayo 4-ta March, balse si la mid ah kuwii hore, ma qabsoomin kullankaas.

Sidoo kale shalay oo ay tariikhdu ku beegnayd 19-ka bisha March, waxaa war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaana loogu baaqay dhinacyada Soomaaliya in ay doorasho qabtaan.

Isla xalay saqdii dhexe, waxaa xafiiska madaxwaynaha ka soo baxay war qoraal ah oo ku baaqaya in shir la isugu yimaado.

Hadda lama hubo in baaqan cusub ee madaxweynaha uu la mid yahay kuwii hore iyo in uu noqon doono mid miro dhal ah oo heshiis looga gaaro doorasho in la qabto.