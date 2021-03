Muslimiinta Shiinaha: Maxay tahay arrinta lagu sameynayo carruurta Muslimiinta Uighur ee la dhalleeceeyay?

19 Daqiiqadood ka hor

Warbixin cusub, ayay Amnesty ku sheegtay in Shiinaha ay ka codsatay in la siidaayo dhammaan carruurta Muslimiinta ee lagu hayo xarumaha agoonta ee aan ogolaansho looga haysan qoysaskooda.

Hay'addan ayaa lahadashay waalidiin caruurtooda ugaga tagay eheladooda Shiinaha, ka dib markii lagu khasbay in ay wadanka ka cararaan.

Urururada u dooda xuquuqda aadanaha waxay Shiinaha ku eedeeyeen inuu xiray in ka badan hal milyan oo ah Muslimiinta Uighur.

Dowladda ayaa beenisay in ay qowmiyadda Uighur ku hayso xeryo ku yaal gobolka Xinjiang ee woqooyi-galbeed Shiinaha. Waxay sheegtay in xeryaha ay yihiin "dhaqan celin ah" oo loo adeegsado la dagaalanka argagixisada.

Maadaama marinka Xinjiang uu yahay mid xadidan, hay'adda Amnesty waxay lahadashay Uighur-ka ay u suuro gashya in ay ka cararaan Xinjiang kahor inta aan la xoojin caburinta dadkaas Muslimiinta ah lagu hayo, sannadkii 2017.

Mihriban Kader iyo Ablikim Memtinin waxay ka soo qaxeen magaalada Xinjiang, waxayna haddan deggan yihiin dalka Taliyaaniga, sannadkii 2016 ka dib markii ay booliska dhibaateeyeen isla markaana lagu cadaadiyay in ay ka tanaasulaan baasabooradooda, Amnesty ayaa sidaasi tiri.

"Qaraabadayada kale kuma dhiiran karaan in ay ilaaliyaan caruurteyda ka dib wixii ku dhacay waalidkey," Mihriban ayaa u sheegay Amnesty. "Waxay ka baqayeen in iyagana xerada la geeyo."

"Hadda carruurtayda waxay ku jiraan gacanta dawladda Shiinaha mana hubo in aan awoodi doono in aan mar kale la kulmo inta aan noolahay," ayuu yidhi Mihriban.

Waxay ogaadeen goor dambe in ayeeyadii ay uga tageen caruurta la xiray lana geeyay xero oo ilaa iyo hada wax war ah aan laga helin caruurtooda.

Warbixinta Amnesty waxay Shiinaha kaga codsaneysaa inay galaangal aan xadidneyn u siiso xarunta Xinjiang, khubarada xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay, cilmi baarayaal madax banaan iyo saxafiyiinta, sidoo kalana in dhamaan caruurta la hayo iyadoon waalidkood ogolaan looga haysan la sii daayo.

Dukumeentiyo sir ah oo warbaahinta loo dusiyay sannadkii 2019 ayaa shaaca ka qaaday qaabka ay dowladda shiinaha u mareyso tashkiilinta boqollaal kun oo qof oo ah muslimiin ku xiran xeryo aad loo ilaaliyo, kuwaas oo ay dooneyso in maskaxiyan ay afkaartooda badasho.

Dukumeentiyo rasmi ah oo ay nuqullo ka mid yihiin oo ay heshay BBC-da xilliggaas, gaar ahaanna barnaamijka baaritaannada Panorama, ayaa muujinayay in dadka xeryahaas lagu hayo ee maxaabiista ah in si khasab ah looga dhaadhicinayo afkaar aysan raalli ka ahayn, ciqaabna ay halkaasi kala kulmaan.

Mareykanka, Canada, iyo Nederland waxay caddeeyeen in Shiinaha uu xasuuqayo dadka Muslimiinta Uighur.

Hey'adaha xuquuqda aadanaha ayaa horay Dowladda Shiinaha ugu eedeysay in dadka Muslimiinta ay ku qasabto in ay ka baxaan diinta Islaamka iyo tashkiilin qasab ah, iyo in maskaxdoodana laga masaxo fikirka diinta Islaamka ee ay aaminsan yihiin.