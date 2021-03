Khilaafka doorashada Soomaaliya: Siciid Deni oo ka hadlay shirka doorashada ee berri muqdisho ka furmaya

Saacad ka hor

Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdillahi Deni oo waraysi gaar ah siiyay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da, ayaa sheegay in aanay war u heyn shirka berito la sheegay inuu ka furmayo teendho ku taalla garoonka ciidamada cirka ee Afisyooni ee magaalada Muqdisho, kaas oo looga hadlayo khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya.

Madaxweyne Deni ayaa ku adkeystay in khilaafka doorashada ka taagan ka hor laga hadlo arinta ciidamada oo uu sheegay inay si gaara u isticmaalayaan madaxda Dawladda Federaalka, wuxuuna ku eedeeyay in xalay illaa saaka ay ciidamo dheeraada soo dhoobeen aagga uu ku yaalo garoonka Aden Cadde oo ay iyagu dagan yihiin.

Madaxweyne Dani oo ay BBC-da weydiisay in shirka Berri la sheegay inuu dhacayo lagu casuumay amaba ay ka qeyb galayaan ayaa sheegay inay baraha bulshada ku arkeen warqadda laakin aysan warqad rasmi ah oo lagu casumay aysan jirin.

Dani ayaa sheegay inuu beesha Caalamka ugu baaqayo in dalka Soomaaliya uu u baahan yahay in la samata bixiyo. Waxa uu sheegay in arrimaha doorashada laga hadli karo oo keliya marka laga heshiiyo amniga iyo sida ciidamada Soomaaliya loo maamulayo.