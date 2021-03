Musharrax madaxweyne oo Covid-19 u jiifa xilli maalinkii doorashada ay tahay

53 Daqiiqadood ka hor

Guy Brice Parfait Kolelas, qaar ka mid ah ehelkiisa oo sheegay in ay u isku dayayaan in ay u caafimaad geeyaan faransiiska

Madaxa kooxda dowladda ee la dagaallanka Covid-19, Elira Dokekias, ayaa sheegtay in xaaladda Mr Kolelas ay aad u liidatay sabtidii, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AP.Waxay ku adkeyd Axadii in loo wareejiyo qeybta coronavirus ee isbitaalka jaamacada ee Brazzaville, waxaana loo qaadi doonaa dibada si loogu soo daweeyo, Dr Dokekias ayaa laga soo xigtay.Markuu codkiisa ka dhiibtay caasimada, Mr Sassou Nguesso wuxuu u rajeeyay Mr Kolelas soo kabasho deg deg ah.Dadweyne aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay si ay u indha indheeyaan madaxweynaha, iyadoo dad badan oo aan xirneyn maaskaro ayna u hogaansami waayeen xeerarka kala fogaynta bulshada.

Mr Sasou Nguessou wuxuu ka adkaaday Mr Kolelas doorashadii ugu dambeysay ee 2016, wuxuu helay 60% codadkii la dhiibtay halka ninka la tartamayay uu helay 15%.Kooxda ilaalada ee NetBlocks ayaa soo warisay in internetka la xiray ka hor codbixinta Axada.Xisbiga ugu weyn mucaaradka, Pan-African Union for Social Democracy (UPADS), ayaa qaadacaya doorashada, iyagoo sheegay inay ka cabsi qabaan in codbixinta ay kala qeybiso umadda.Shirka wadaadada Kaniisadda Katooliga ee Congo-Brazzaville ayaa sheegay in ay "shaki culus ka qabaan" daahfurnaanta doorashada .