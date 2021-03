Waalidiinta reer galbeedka ma si "naxariis darro" ah ayey u koriyaan carruurta?

"Miyuu wali ku jiraa qolkiisa?" waa su'aal ay waalidiinta cusub had iyo jeer yiraahdaan marka ay ilmahooda u yara weynaadan. Laakiin in ilmaha qol gooni ah ama sariir kaligood la seexiyo ayaa ah arrin dhowaan soo badatay mana ahan mid ku baahsan dunida oo dhan. Waxaa jira dhaqamo badan oo kale oo ay caadi tahay in qol lala wadaago ama sariirta lagula seexdo ilmaha.

In kasta oo ay jiraan kala duwanaansho u dhexeeya dhaqamada marka ay timaado sida aan u daryeelno dhallaanka, haddana waxaa jira farqiyo badan oo dhexdooda ah. Ma aha in qof walba oo reer galbeed ah u maleeyo in ilmo yar oo qolkiisa ku dhex jira ay habboon tahay. Tusaale ahaan, hal daraasad ayaa muujisay in waalidiinta Talyaaniga ay arrintaas u arkaan "naxariis la'aan".