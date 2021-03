Mataano Liverbool ku dhashay oo la kala kaxeeyay "ayaa hab isasiiyay gacmahana is qabsaday" markii ay midoobeen labo isbuuc kaddib

Saacad ka hor

Laura Hough ayaa sheegtay in dhakhaatiirta ay ku wargaliyeen in gabadheeda, Neve, oo ku dhalatay culeys dhan 1lb 7oz (652g), laga yaabo in aysan noolaanin.