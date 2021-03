Maxaad ka taqqaanna luuqadaha tarjumaaddooda loo taag waayey?

Saacad ka hor

Dunida waxaa ka jira in ka badan toddobo kun oo luqadood, kuwaas oo afar kun oo ka mid ah la qoro. Balse 100 luqadood oo keli ah ayaa la tarjumi karaa iyadoo la adeegsanayo aaladaha ama mashiinnada tarjumaadda sida Google Translate.

Luuqadaha Tarjumaadooda sida aadka ah dunida looga adeegsado waxaa ka mid ah luuqadaha Ingiriisiga, Faransiiska iyo Spanish. Barlamaanka Canada, Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub sanad walba waxay soo saaraan dokumantiyo aad u badan. Midowga Yurub oo keli ah 10-ki sano ee la soo dhaafay in ka badan 1.37 balyan oo erey ayey ku tarjumeen 23 luuqadood.

Luuqadaha qaarkoodna wey adagtahaya in tarjumid sax ah loo helo maadaamaa ay baahsan yihiin waana sababaha luuqadaha noocaasi ah loogu yeero luuqadaha faraca yar.

Halka mashiinta 'Google Translation' ee la wada garanayo ay dadku u saamaxdo iney ku wada xiriiraan 108 luuqadood, barnaamijka kale ee tarjumaadda ay Microsoft sameysayna waxay suuragelisay 70 luuqadooda in lagu wada xiriiro. Balse afafka dunida looga hadlo oo kor u dhaafaya 7,000, 4,000 oo afafkaasi ka mdi ah ayaa la qoraa.

"Wakhti dheer ayeyna qaadaneysaa in dadka wax tarjumo tababarro la siiyo ama khubarada la baro luuqadaha cusub oo tarjumaaddooda loo baahan yahay in la hormariyo, tusaala ahaan dalka Nigeria oo keli ah waxaa looga hadlaa in ka badan 500 oo luuqadood" ayuu yiri.