Warbixin lagu sheegay in Faransiiska uu iska 'indha tiray' xasuuqii Rwanda

32 Daqiiqadood ka hor

Warbixinno dheeraad ah oo ku saabsan xasuuqii Rwanda:

2015-kii, Madaxweyne François Hollande ayaa ku dhawaaqay in kaydka Rwanda ay tahay in la shaaciyo hasayeeshee laba sanadood kaddib markii cilmi-baare uu dalbaday in loo ogolaado inuu darso kaydkaasi, ayaa Golaha Dastuurka ee Faransiiska waxa ay xukmiyeen in xogtaasi ay sir ahaato.