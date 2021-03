Janaraalka hogaamiya maamulka militari Myanmar oo ballanqadaay qabashada doorasho

Hogaamiyaha maamulka militariga ee dalka Myanmar ayaa carabka ku adkeeyay ballanqaad ah in ay qaban doonaan doorasho ka dib afgembigii dalkasi ka dhacay bishii February.

Waxaa uu intaa ku daray in ficilada lagula kacay dibadbaxayaasha ay ahaayeen kuwa aan habooneyn.

Hasa yeeshee dadka ka soo horjeeda afgembiga oo ku baaqay dibadbaxyo waawayn ayaa waxaa ay militariga ugu hanjabeen in gacan bir ah lagu qaban doono.

Janaraal Min Aung Hlaing ayaa sheegay in militariga sababta ay awoodda ula wareegeen ay tahay waxyaabaha sharci darada ah ee ay sameeyeen xisbiga the National League for Democracy.