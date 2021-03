Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay Go'aanka Kenya ay ku xireyso xeryahaya qaxootiga

Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay fajaciso ku noqotay go'aankii ay dhawaan dowladda Kenya wakhtiga kooban ugu qabatay hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ee ahaa in gebi ahaanba la xiro xeryahaya qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma oo tobaannaan kun oo Soomaali ah ay ku nool yihiin.

Wasiirka Warfaafinta ee Soomaaliya, Cismaan Abokor Dubbe, oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in dowladda Kenya ay isku khaldayso arrimaha siyaasadda iyo kuwa bini'aadanimada, isagoo intaa ku daray in dadka qaxootiga ah ay ku joogaan Kenya sharci caalami ah oo mudan in la ilaaliyo.