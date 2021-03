Thierry Henry: Maxaa ku dhaliyay laacibkii hore ee Arsenal inuu isaga baxo baraha bulshada?

43 Daqiiqadood ka hor

"Aad ayey u fududahay in koonto la sameysto, oo loo isticmaalo in dadka lagu handado oo lagu waxyeeleeyo iyadoon wax cawaaqib ah uusan qofka mutaysanayn weliba uu qofka si qarsoodi ah ku shaqeeyo," ayuu qoray weerraryahankii hore ee Arsenal iyo Faransiiska.

Shirkadda Twitter ayaa sheegtay in "ay ka go'an tahay taabbagelinta hindisaha ay ugu magacdartay Kick It Out si wax looga qabto nacaybka dhanka online-ka, ayna sii wadi doonto wadaxaajoodka arrintaas ku saabsan iyo in xalka lala qaabeeyo saaxiibadda kubadda cagta".