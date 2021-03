“Haweenka ayagaa isugu wacan tacaddiyada” weriyeyaal hadalkaas shaqadooda ku waayay

Saddex weriyeyaal Kenya u dhashay kana shaqeynayay mid ka mid ah raadiyeyaasha dalka ayaa shaqada laga cayriyay kaddib markii ay ka doodeen in haweenku ay mas'uul ka yihiin inay raggu soo weeraraan.

Waxay ka doodayeen kiis maxkamadeed oo ku saabsan nin lagu eedeeyay in haweeney uu Facebook ka bartay uu kulankoodii ugu horreeyay ka soo tuuray daaqadda dabaqa 12-aad.

Baraha bulshada Kenya waxaa is qabsaday caro laga muujinayo hadalka weriyeyaashan, oo gabadha dhibbanaha ah ku eedeeyay inay iyadu isugu wacan tahay waxa ku dhacay.

Dowladda Kenya ayaa sheegtay in hadalka weriyeyaashan uu taageero u muujinayo tacaddiyada haweenka ka dhanka ah, waxaana la joojiyay barnaamijkaas.

Doodda waxay ku saabsaneyd kiis maxkamadeed oo Eunice Wangari ay ku eedeysay Moses Gatam Njoroge in kulankoodii ugu horreeyay uu ka soo tuuray dabaqa 12-aad, iyadoo sheegtay in sidaas uu sameeyay kaddib markii ay ka diidday damaciisa. Wuxuu Moses sheegay inuusan wax dembi ah ku lahayn dhaawaca jireed ee soo gaaray gabasha, kiiskuna haatan ayuu ka socdaa maxkamadda.

"Waxaan ka doodeynay Eunice, gabadha 20 sano jirka ah ee sanadkii la soo dhaafay, qof ka baratay Facebook, is barashadii ugu horreysay aadday ibtaas kaddibna … noqotay qof aan dhaqaaqi karin, weli way dhutineysaa sababtoo ah waxaa cad in ninkan ay ka baratay Facebook u ka casuumay dhisme, waxay ku kulmeen dabaqa 12-aad".