Muuqaal tusinaya sida canug yar oo shan jir ah ay booliska Mareykanka ugu jeesjeesayaan

Saacad ka hor

Askariga ayaa daqiiqad kaddib katiinadda wiilka ka furaya. Will Jawando oo ka tirsan xubnaha Golaha Deegaanka Montgomery oo ah ninka dalbaday in muuqaalka la baahiyo ayaa sheegay in muuqaalkaas uu "walaac galiyay", waxaa sidaasi ku warramay wargeysa the Washington Post.