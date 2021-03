Vitamin D: Sababta aad ugu baahan tahay iyo sida uu kaaga caawinayo dagaalka fayrasyada sida Covid

Hase yeeshee seeynisyahannada ayaa hadda ka fakaraya in Vitamin D uu door muhiim ah ka qaato sare u qaadidda difaca jirka, marka sidaa darteed waxaa suurogal ah in uu la dagaalami karo fayrasyada sida Covid-19.

Muxuu yahay vitamin D?

Fitamiin-D wuxuu kaa caawiyaa in jirkaaga uu safiican u qaato maadooyiinka calcium iyo phosphate, oo ah nafaqooyinka qof ka caawinaya inuu helo ilko, murqo iyo lafo caafimad qaba.

Hase yeeshee labaatankii sanno ee la dhaafay waxaa soo ifbaday in fitamiin-D uu sidoo kale door weyn ka cayaaro caafimaadka qeybaha kale ee jirka, marka laga soo tago lafaha, sida ay sheegeen cilmi baarayaasha.

Vitamin-D ma kaa caawin karaa la dagaallanka fayrasyada sida Covid-19?

Prof Cashman ayaa sheegaya in seenisyahannada ay aqbaleen in vitamin-D lalal xiriirinayo sare u qaadidda khatarta cuduradda ku dhaca wadnaha, sokoroowga iyo noocyo ka mid ah xanuunka kansarka, iyo cudurada faafa.

Prof Cashman ayaa sheegaya in baaritaannada seeynisyahannada ay muujinayaan inuu jiro xiriir ka dhaxeeya Fitamiin-D iyo Covid-19, balse waxa uu sheegay in haatan aan si rasmiya loo shaacin karin in si toos ah fitamiin-D-ga loogaga hortagi karo amaba lagu daaweyn karo fayraska corona.