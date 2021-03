Dawada Mediator: Shirkad Faransiis ah loo ganaaxay dhimashada uu sababay kaniiniga is caateynta

Saacad ka hor

Shirkad Faransiiska laga leeyahay oo sameysa dawooyiinka ayaa lagu helay dambi ah in ay sameysay khiyaano iyo dil bilaasha h, ka dib markii ay soo baxday fadeexad ku saabsan kaniinigooda la isku caateeyo.

Kaniinigaas waxaa suuqyada laga saaray sannadkii 2009-kii, ka dib markii la ogaaday in uu sababi karo dhibaato xun oo dhanka wadnaha ah.

Waxaa la aaminsan yahay in boqollaal qof ay u dhinteen dawadaas ka dib markii ay isticmaaleen.

Shirkadda sameysay kaniinigan ayaa beenisay in uu saameyn iyo dhibaato lahaa, balse Maxkamad ayaa Isniintii go'aamisay in shirkadda ay bixiso ganaax lacageed oo gaaraya $3.2 milyan oo dollar.

Hay'adda ansixisa dawooyiinka ee Faransiiska ayaa lagu xukumay ganaax lacag ah oo gaaraya €300,000 oo Yuuroo. Waxaa lagu eedeeyay in ay ku lug lahayd fadeexadda, ayna ku fashilantay in kaalintii laga filayay ay qaadato, ayna gabtay shaqadeeda, sida ay baahiyay Wakaaladda Wararka ee AFP.

Ka hor inta uusan soo bixin go'aankii Isniintii, dhakhtarka loo xilsaaray fashilintay dhibaatada dawadan, Dr Irène Frachon, waxay AFP u sheegtay in ay rajeyneyso in xukunka maxkamadda "uu keeno awoodda iyo arrimaha lagu fahmi karo sida khiyaanadaas ay muddo u socotay oo aan looga hortagin".

Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in ay suuragal tahay in illaa 500 oo qof oo dhimatay lala xiriirinayo dawadan lagu magacaabo Mediator, muddadii u dhexeysay 1976 iyo 2009. Cilmi baaris kale ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay gaari karto illaa 2,000 oo qof.